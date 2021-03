Le journal local du mercredi 24 mars

Les aides à domicile manquent de bras. Pour rendre plus attractif le métier, les fédérations d’ADMR appellent à faire bouger les choses.



Réinsérer des personnes éloignées de l’emploi en les formants au dépannage électroménager. L’initiative est mise en place dans une entreprise de Gerzat.



Le label du Pays et d’Art et d’histoire de l'Agglomération du Puy-en-Velay s’agrandit. Désormais, il englobe 72 communes.