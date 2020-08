Le journal régional - 10 septembre 2020 à 13:10

Régine Kerzmann

Licenciée en Communication de l'ULiège, Régine Kerzmann est journaliste à RCF Liège depuis 2015. En charge des journaux matinaux depuis 2016 ainsi que des rencontres avec l'invité de la rédaction à 7h40 et 18h15 et de chronique dans l'émission "Ca va bien se passer" à 17h, elle est aussi rédactrice au Proximag Liège (Groupe l'Avenir) et coordinatrice à mi-temps de Caritas Secours Liège. Une Liégeoise pure souche.