Le journal régional du 10 décembre

· La ville de Liège innove en lançant un genderbudgeting, une nouvelle méthode pour réorienter ses politiques.



· Philippe Goffin, ministre des affaires étrangères et de la Défense et bourgmestre empêché de Crisnée, nous présentera son idée d’ouvrir l’ancienne maison communale de Crisnée au migrants.



· La Province de Liège agit contre le harcèlement scolaire et lance sa cellule Pesh.



· Un nouvel immeuble de 6 étages va voir le jour à l’angle de la rue de la Régence-Cathédrale. Il mêlera commerces et appartements.