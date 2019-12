Le journal régional du 10 décembre

· La ville de Liège lance son application mobile « Liège en poche » Une application bien pratique lorsqu’on est en centre-ville.



· Philippe Goffin, ministre des affaires étrangères et de la Défense et bourgmestre empêché de Crisnée, nous présentera son idée d’ouvrir l’ancienne maison communale de Crisnée au migrants.



· La Province de Liège agit contre le harcèlement scolaire et lance sa cellule Pesh.



· Actuellement, on aborde de plus en plus le sujet des genres, on verra dans ce journal comment il impacte les institutions comme le théâtre de Liège ou encore le budget communal de la Ville de Liège.