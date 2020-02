Le journal régional du 10 février

· 700 interventions des secours rien que cette nuit en Province de Liège.



· Le travail va reprendre du côté du centre JEFAR.



· Des changements ont lieu au CHU de Liège, je vous explique lesquels dans ce journal.



· On parle sport en fin de journal avec Hadrien Fleury, aujourd’hui on aborde le derby entre Liège et Seraing, un match mouvementé.