Le journal régional du 13 janvier

· On fait le point sur les travaux du tram du côté du boulevard d’Avroy, il ne sera pas simple de circuler et le pont des modeleurs à Scelssin a été détruit.



· Plus de 600.000 entrées pour les Grignoux en 2019.



· Un centenaire, celui du collège Saint-Barthélemy, pour l’occasion un ouvrage mémoire a été édité « Si Saint-Barth m’était conté ».



· En fin de journal, Hadrien Fleury vous présentera les résultats footballistiques du week-end en Province de Liège.