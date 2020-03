Le journal régional du 13 mars

· Le TEC Liège Verviers est en grève, le blocage est presque total.



· La Chine et le patron d’Alibaba font don de 1,8 millions de masques et de 100.000 tests réactifs au coronavirus.



· L’ancien site de Jupiler va être réhabiliter.



· En fin de journal on parle sport ou plutôt annulation avec Laurent Grauls.