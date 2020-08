Le journal régional du 14 août

· Le CDH veut que les libéraux et les écologistes se mette autour de la table des négociations.



· La Belgique a vécu, la semaine dernière, la semaine la plus chaude depuis 1833.



· On vous rappelle également que les pèlerins sont invités à ne pas venir à Banneux demain, jour de l’Assomption.



· A l’étranger, Israël et les Emirats arabes ont signé un accord de paix historique.