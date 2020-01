Le journal régional du 14 janvier

· Il y a 5 ans, une cellule terroriste était démantelée à Verviers.



· Dans un mois c’est l’ouverture du Montlégia, on fait le point dans ce journal avec Alain Javaux, le directeur général du CHC.



· Impact plus grand que prévu chez Safran Aero Booster suite à l’annonce de suspension de production du Boeing 737 Max.



· Des rues scolaires font leurs apparitions à Grâce-Hollogne, on vous explique ce qu’il en est dans ce journal.