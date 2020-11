Le journal régional du 16 novembre

· Quel avenir pour l’ancienne piscine de l’évêché de Liège actuellement squattée ?



· Liège met en place un call center gratuit pour aider les personnes isolées.



· Flémalle débloque 900.000€ pour la solidarité Covid afin de soutenir sa population et ses acteurs locaux.



· Hier, on célébrait, en ce 15 novembre, la fête de la Dynastie et de la Communauté germanophone.