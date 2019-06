Le journal régional du 17 juin

· Un gros chantier débute aujourd’hui, celui du curage des égouts structurants de la Ville de Liège.



· L’auberge de Juenesse Georges Simenon vient d’être agrandie et c’est maintenant la plus grande de Belgique.



· Le chantier du Trink all, ex Mad Musée au coeur du parc d'Avroy avance bien. Son ouverture officielle est attendue au début du printemps prochain.



· La fête Dieu 2019 débute ce jeudi, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, nous rappellera l’origine de cette fête catholique.