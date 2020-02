Le journal régional du 18 février

· La défense recrute à la Médiacité.



· Un apprenti coiffeur de 20 ans a proposé des coupes gratuites aux SDF liégeois.



· La 8ème édition des hivernales de la danse approche et Marie Doutrepont, la directrice de l’événement nous a dévoilé une nouveauté pour cette année.



· Il ne reste plus qu’une seule graineterie à Liège, on vous explique en fin de journal pourquoi elles disparaissent.