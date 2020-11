Le journal régional du 19 novembre

· L’aéroport de Liège se prépare à acheminer des quantités importantes de vaccins.



· Plus de 3000 emplois sont menacés à la centrale de Tihange avec une sortie du nucléaire qui se dessine.



· Un projet de « fonds solidaire » est imaginé pour aider les indépendants dans le besoin.



· Les distributeurs de billets se font de plus en plus rare dans certaines communes.