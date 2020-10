Le journal régional du 20 octobre

· La situation est de plus en plus tendue dans les hôpitaux, les personnes positives occupent de plus en plus de lits.



· La Province de Liège encourage les personnes asymptomatiques à ne plus se faire tester.



· Bonne nouvelle du coté de Wanze débloque 100.000 euros pour soutenir les secteurs de l’Horeca, les forains et le sport.



· Neupré veut rendre ses cimetières plus verts.