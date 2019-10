Le journal régional du 23 octobre

· Liège veut recycler les mégots de cigarettes.



· Muriel Targnion, la bourgmestre de Verviers démissionne de l’intercommunale Enodia (Nethys).



· Le Tec liégeois appelle à l’aide le gouvernement wallon suite aux pénuries de chauffeurs et de véhicules.



· Les communes de Sprimont et Aywaille continue de réfléchir et d’agir pour le climat et l’environnement.