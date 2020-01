Le journal régional du 27 janvier

· Le chantier de l’Église Saint-André, place du marché à Liège avance enfin et devrait encore durer 3 ans.



· 5 pavés dorés ont été installé à Liège en mémoire des Liégeoises et Liégeois victimes de la Shoa.



· Le secrétaire américain à l’agriculture était passage hier à Awans dans un élevage de Blancs Bleus Belges.



· On parle sport comme tous les lundis avec Hadrien Fleury. Aujourd’hui on aborde le sacre de Thierry Neuville au rallye de Monte Carlo