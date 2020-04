Le journal régional du 28 avril

· Si vous êtes au chômage économique suite à la crise sanitaire, vous pouvez bénéficier de 40 euros de réduction sur votre facture d’eau.



· Déjà plus de 17 000 blouses cousues pour les hôpitaux et maisons de repos grâce à l’opération « Coudre contre le Covid ».



· Si vous voulez aider l’horeca liégeois, l’application « Too good to go » propose désormais des plats à emporter provenant de vos commerces à proximité.



· Les instituteurs et professeurs ne souhaitent pas rentrer avant septembre selon une enquête de la Ligue de l’enseignement.