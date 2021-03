Le journal régional du 29 mars

· Une manifestation aux airs de fête a eu lieu hier dans le parc de la Boverie, environ un millier de personnes étaient présentes.



· Le secteur de l’horeca est fermé depuis plus d’un an, comment les étudiants en hôtellerie voient-ils leur avenir ?, la réponse dans ce journal.



· On pensait que la crise politique allait se terminer à Verviers mais il n’en est rien, Ecolo réclame de nouvelles élections.



· L'exposition "Curiosités, à la découverte des trésors des Fonds Patrimoniaux" ouvre ses portes aujourd'hui.