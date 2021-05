Le journal régional du 3 mai

· Le jogging des 15km de Liège a battu son plein hier.

· Un cortège de plus de 2000 personnes a défilé dans les rues de la Cité Ardente samedi après-midi

· Liège devient une ville rose. Elle s'engage à lutter et à sensibiliser les femmes et les hommes à propos du cancer du sein via diverses initiatives et actions

· Une première en Wallonie, des emplacements pour trottinettes sont disponibles en libre-service