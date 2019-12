Le journal régional du 5 décembre

· Jupille, Louvain et Hoegaarden sont à l’arrêt, les syndicats d'AB Inbev refusent de lever les blocages, on vous explique pourquoi dans ce journal.



· Fabienne Bayard est la nouvelle présidente du Collège des cours et tribunaux.



· Tihange 1 est l’arrêt suite à un problème technique situé dans la zone non nucléaire.



· Aujourd’hui c’est la journée mondiale du bénévolat, on en profite pour remercier les 150 bénévoles de RCF en Belgique parce que sans eux cette radio n’existerait sans doute pas.