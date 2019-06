Le journal régional du 5 juin

· Du 26 juin au 4 juillet se déroulera la troisième édition du Wallifornia MusicTech en Cité Ardente.



· Demain a lieu « La nuit des débats », une soirée de réflexions, d’idées et de propositions pour l’avenir de la Ville de Liège.



· Du 18 au 21 juillet prochain se déroule les Francofolies de Spa, à un peu plus d’un mois de l’événement, on fait le point sur l’événement.



· Dans le courant du mois d’aout, une crèche devrait ouvrir ses portes à Grâce-Hollogne.