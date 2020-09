Le journal régional du 7 septembre

· Le procès de la rue Léopold reprend ce matin.



· Le mouvement de grève se poursuit chez AB Inbev à Jupille et la pression monte entre la direction et les travailleurs.



· L’entreprise John Cockerill renforce sa place de n1 mondial de l’hydrogène vert grâce à un nouveau gros contrat.



· Des mesures sont mises en places à Fléron et Malmedy pour aider les commerces, la culture et la jeunesse.