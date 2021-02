Le journal régional du 8 février

· Les immeubles inoccupés ont rapporté 1,5 millions d’euros à la Ville de Liège en 2019.



· Des voleurs de métaux ont encore sévi au Mémorial Interallié de Cointe.



· Les petits producteurs et le circuit court sont de plus en plus appréciés par la population. On le verra avec un commerçant d’Oupeye.



· Pour permettre aux adolescents de 13 à 21 ans de se confier, la commune de Sprimont lance une ligne téléphonique.