Le journal régional du 8 novembre

· 40 000 gobelets réutilisables seront mis à disposition des organisateurs d’événement en Province de Liège. Une bonne nouvelle pour l’environnement et la propreté.



· Elie Semoun, Thierry Lhermitte et Clovis Cornillac sont primés à Liège dans le cadre du festival international de comédie.



· Le personnel du Collège St Quirin, à Huy, est une fois de plus en grève, aujourd’hui.



· Nous aborderons également la fondation contre le cancer qui a mis en place hier l’événement « Bright Future » pour fêter les avancées fête dans ce domaine.