Le lab Aireka, laboratoire d’innovation d’ATMO Hauts de France, en partenariat avec la start-up Kanopé, et trois lycées : le lycée Baggio à Lille, Jean Perrin à Lambersat, et Alexandre Ribot, à Saint Omer, a lancé le projet “Do it yourself”.

Guillaume Lecarpentier, responsable du Lab Aireka, détaille ce projet, qui doit permettre aux lycéens de mesurer la qualité de l’air de leurs établissements.