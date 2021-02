Le livre "Regards", de l'amour et de l'espoir face au cancer d'un enfant

Sensibiliser le grand public aux cancers pédiatriques, c'est le but du livre "Regards" qui sort aujourd'hui.

34 familles y témoignent du combat de leurs enfants et de leur entourage face à la maladie.

L'une d'entre elle habite les Mauges.

Emmanuelle Audebeau est la maman d'Anne-Laure diagnostiquée en 2018 à l'âge de 14 ans d'une leucémie.

Dans son récit, un émouvant rappel à l'espoir et à l'amour qui règne au sein de toutes ses familles.