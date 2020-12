Le lycée yonnais Saint François d'Assise déménage dans de nouveaux locaux

C'est un déménagement hors-norme qui est en cours à la Roche sur Yon. Celui du lycée Saint François d'Assise, qui était toujours installé sur les sites des anciens lycées Saint Joseph et Saint Louis. A la rentrée de janvier, les 1 700 élèves et 240 professeurs et personnels feront leur rentrée dans un établissement tout neuf.

Fanny Brevet s'entretient avec Bertrand Potier, directeur du lycée Saint François d'Assise.