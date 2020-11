"Le made in France garantit notre liberté et notre indépendance", selon Arnaud Montebourg

Les commerces non-essentiels, contraints à la fermeture, montent au créneau face aux géants du numérique qui continuent de fonctionner normalement. Mais la crise sanitaire tend aussi à mettre en valeur la volonté de certains de consommer "made in France". Une valeur qu’a toujours défendu Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique.

CONTRÔLER LA DOMINATION DES GÉANTS DU NUMÉRIQUE

Face à la domination des plateformes de vente en ligne, Arnaud Montebourg est favorable à une règlementation au niveau européen. "La surdomination de ces plateformes qui volent la valeur, doit être contre battue et cassée. C’est le choix de l’Europe qui se dessinera dans les années à venir", affirme-t-il. La crise du Covid-19 met en péril certains commerces, notamment les plus petits. "Les dégâts humains vont être considérables", alerte l’ancien ministre.

Ces commerçants sont d'ailleurs nombreux à demander le report ou l’annulation du Black Friday, une journée d'importantes promotions sur les plateformes de vente en ligne prévue le 27 novembre. Selon Arnaud Montebourg, il faut aussi pousser les commerces à prendre le virage du e-commerce. "Il va falloir réinventer tout ça mais ça suppose d’avoir un peu de marge pour investir. Il y a des plateformes qui permettent aux petits commerces de s’exprimer", tempère-t-il.

LE REGAIN DU "MADE IN FRANCE"

Arnaud Montebourg s'est toujours positionné en faveur du "made in France". Il souligne l’importance de produire et de consommer local. "Tout le monde change sur sa façon de consommer", explique-t-il. "Le 'made in France' garantit notre liberté et notre indépendance."

Si le "made in France" semble commencer à germer à nouveau dans les esprits des consommateurs, cela contraste avec les décisions de délocaliser certaines usines ces dernières années. "Quand vous avez des syndicalistes qui se mobilisent pour garder leur outil de travail, ce sont des patriotes. Cette société invisible d’entraide est une ressource pour un pays", assure Arnaud Montebourg. "Je combats depuis 30 ans sur le sujet. Je n'ai pas changé, et maintenant toutes ces idées ont de l’importance. Il va falloir se débrouiller pour qu’elles arrivent au pouvoir", conclut-il.