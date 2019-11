Le magazine famille chic et entraînant

Doolittle c’est un magazine pour la famille chic, moderne et plutôt urbaine, ne nous le cachons pas. Ce beau magazine parait deux fois par an en mars et en septembre. On y trouve un peu de tout sur l’univers enfantin de la mode, de la déco, des reportages mais aussi des conseils éducatifs, pour vos voyages et un très utiles guides des meilleures adresses kids friendly. Parce que c’est toujours utile de savoir où on pourra manger avec des enfants en ayant à disposition une chaise haute.

Le numéro de cet hiver est intitulé la vie sous-narine et ça donne bien le ton décalé et fun du magazine. Donc tout est articulé autour du nez avec un guide humoristique des choses qu’il ne faut pas se mettre dans le nez avec les solutions pour les en sortir malgré tout (la plupart du temps il faut aller chez le médecin). Des petits faits scientifiques rigolo à partager avec vos enfants sur le nez notamment qu’il peut distinguer mille milliards d’odeurs ou qu’on peut éternuer jusqu’à 50 km à l’heure c’est-à-dire la vitesse d’un sanglier au galop.

Il y a aussi des pages consacrées aux crottes de nez qui donne l’occasion d’un développement sur la propreté et l’hygiène des plus petits et d’apprendre qu’on produit plus de 182 grammes de crottes de nez par an. Quelques pages plus loin on retrouve des idées de jeux pour développer son odorat et une critique du livre pour enfants nez à nez digne des plus grands critiques du Masque et la Plume. La rubrique ça pique du nez s’intéresse à la sieste aussi bien chez les enfants que les adultes avec un hilarant top 11 des meilleurs endroits pour faire la sieste. Le reportage se consacre lui à six ados qui ont eus du nez et qui ont fait des inventions très lucratives comme l’autocollant pour pare-brise, les collections de baskets rares ou une limonade au miel populaire au Etats-Unis.

Les points positifs et négatifs du magazine

Comme dans tous les magazines, il y a pas mal de page de publicité, ce qui peut être irritant hors de la presse gratuite mais dans l’ensemble elles sont assez jolies. En revanche j’ai adoré l’univers graphique pop et coloré en particulier dans les pages du nez-roscope qui se propose de vous dévoiler l’avenir de votre enfant en fonction de la forme de son nez. Les séries photos modes et déco sont sublimes et inventives et mettent en scène des enfants vivants et un peu sales gosses qui tirent la langue ou refusent de manger leur soupe.

Pour conclure Doolittle c’est un peu bobo mais c’est drôle et ça ne prend ni les parents, ni les enfants pour des imbéciles et en plus on peut faire des supers collages avec les photos quand on a fini sa lecture.