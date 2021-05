Le Maine-et-Loire s'engage avec l'ONU pour un tourisme plus responsable

Anjou Tourisme vient de s'engager avec l'ONU dans la démarche "passeport vert". Il s'agit de développer un tourisme plus responsable. "On va accompagner tous les acteurs de la filière - sites touristiques, hébergeurs, restaurateurs - sur les questions écologiques mais également économiques et sociétales", explique Sophie Yannou, la directrice d'Anjou Tourisme.