Le Maine-et-Loire vient de passer le cap des 1 000 fermes bio

Fin 2019, il y avait plus de 1 000 fermes bio en Maine-et-Loire, soit trois fois plus qu'en 2009. Elles représentent près de 50 000 hectares, soit 11 % de la surface agricole en Anjou. "Dans les 3/4 des cas, ce sont des agriculteurs déjà installés qui se convertissent au bio", constate Philippe Jaunet, éleveur laitier à Yzernay et trésorier du Groupement des agriculteurs biologistes et biodynamistes de Maine-et-Loire (GabbAnjou).