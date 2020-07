Le Mainsquare Festival d'Arras fait son show...dès cet été !

« Il était pour nous impensable de ne pas offrir à nos festivaliers une alternative ! » Repoussé à l'été 2021 pour cause de crise épidémique le Mainsquare d'Arras offre un festival inédit cette fin de semaine. C'est sur les réseaux sociaux qu'il est possible de profiter des grands moments des dernières éditions, mais aussi de captations inédites et d'une foule... de surprises. Présentation avec Armel Campagna, directeur artistique du festival !