Le Marathon Tours Loire Vallée dimanche

Ll'éco-mobilité ! Le comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement du 41 et Enedis collaborent pour informer le public lors d'une conférence.



Le compte à rebours est lancé. J-4 avant la 37e édition du 10 et 20 km de Tours et la 6e édition du Marathon. Coup d'envoi dimanche. Des dizaines de milliers de participants sont attendus.





Titre météo : La météo, la température redescent aujourd'hui mais il fait trsè beau !