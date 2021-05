Le marché couvert de Nancy élu plus beau marché de Lorraine

"Le marché est dans un bâtiment construit en 1872. Il a du caractère. Il est situé en hyper-centre-ville. Il y a peu de marché en plein cœur de la ville".

Arnaud Gérardin



Le marché couvert de Nancy sera-t-il élu plus beau marché de France cette année ? Dans le cadre de ce concours proposé par TF1, le marché de Nancy a franchi la première étape. Il a été désigné comme étant le plus beau marché de Lorraine. Pour faire du marché couvert de Nancy le plus beau marché de France, vous pouvez voter sur le site votreplusbeaumarche.fr jusqu’au 18 juin. Une émission spéciale en direct de la ville lauréate aura lieu dans le 13 heures de TF1. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans l'ambiance de ce marché avec Arnaud Gérardin. Il est président de l’association de commerçants du marché couvert.