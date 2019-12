Le merveilleux moment de la fabrication de la crèche de Noël

Il y a un moment particulièrement émouvant au début de l’Avent avec les enfants c’est l’installation de la crèche avec son lot de santons de toutes les couleurs. Des personnages qui sont installés là pour attendre la naissance de Jésus : le berger, la fermière, le ravi ou le félibre, ils nous ressemblent...

Ce qui est extraordinaire avec la crèche c’est qu’elle est absolument universelle, elle prend toutes les formes possibles et imaginables à travers le monde. Avec des santons de Provence, avec Marie et Joseph en tenues africaines ou chinoises, en remplaçant l’âne par un lama dans une crèche péruvienne… mais c’est toujours le même jésus qui vient !



Il existe un endroit en France qui expose des centaines de crèches pendant l’Avent

Si vous cherchez des idées pour faire une jolie crèche cette année, vous pouvez aller à Oingt. C’est dans un très joli coin du Beaujolais. Depuis plus de 15 ans, les habitants de ce magnifique petit village rivalisent de créativité pour confectionner plus de 250 crèches. Certaines sont toute petites nichées dans des coquilles saint Jacques, d’autres plus massives en bois ou en pierre, d’autres encore un peu plus farfelues avec des matériaux de récupération. Et puis il y en a partout partout, même dans les boites aux lettres ou dans les abribus.



Le pape François vient de publier une lettre apostolique sur la crèche de Noël

"Admirabile signum" : ce merveilleux signe de la crèche. Et le pape nous invite à retrouver une âme d’enfant : "Quelle émotion devrions-nous ressentir lorsque nous ajoutons dans la crèche des montagnes, des ruisseaux, des moutons et des bergers ! Nous nous souvenons ainsi, comme les prophètes l’avaient annoncé, que toute la création participe à la fête de la venue du Messie. Les anges et l’étoile de Bethléem sont le signe que nous sommes, nous aussi, appelés à nous mettre en route pour adorer le Seigneur".

.