Le message de l'Eglise aux musulmans pour le Ramadan

Une invitation à la fraternité et au dialogue islamo-chrétien

Dans sa lettre aux musulmans, le cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot l'affirme : "Le mois de Ramadan si central dans votre religion est un moment de guérison spirituelle et de croissance, de partage avec les pauvres, de raffermissement des liens avec vos proches et vos amis." Pour l’Eglise c’est l’occasion de poursuivre le dialogue et resserrer les liens avec les musulmans. Le cardinal invite les chrétiens partager quand cela est possible un Iftar, c’est le repas de rupture du jeûne. Le Ramadan est donc une occasion spéciale pour favoriser la fraternité entre chrétiens et musulmans.

Le message du Vatican aux musulmans pour le Ramadan se focalise cette année sur le respect des lieux de culte

Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux affirme que pour les chrétiens et pour les musulmans, les églises et les mosquées sont comme le dit le livre d’Isaïe "des espaces réservés à la prière, des maisons de prière." Le cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot rappelle aussi la notion d’hospitalité spirituelle, les églises et les mosquées sont des lieux "où des croyants d’autres religions peuvent se retrouver lors de cérémonies particulières, en silence, et dans le respect des observances religieuses des croyants." Au sujet des lieux de cultes qui sont les cibles d’attaques, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux fait référence au document sur la fraternité humaine, signé par le Pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar, le 4 février 2019, à Abou Dhabi, qui déclare que "toute tentative d’attaquer les lieux de culte est une déviation des enseignements des religions."

La pandémie de coronavirus est l’occasion pour les religions de resserrer leurs relations...

Le cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot appelle les fidèles musulmans et chrétiens à multiplier, durant la pandémie, les gestes de solidarité. "Je forme des vœux pour que les chrétiens et les musulmans, unis dans un esprit de fraternité, poursuivent leur témoignage de solidarité avec l'humanité si gravement touchée et poursuivent leurs prières à Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux afin qu’Il étende sa protection sur chaque être humain et afin que ces moments difficiles soient rapidement surmontés."