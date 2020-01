Le message de l'épiphanie 2020

Avons-nous été touchés par la fête de l’Epiphanie célébrée dimanche dernier ? Pour moi, est-ce le plaisir d’une galette partagée entre amis ce qui représente déjà un bon moment ou est-ce une fête où je célèbre la venue des rois des nations s’inclinant à la crèche.

Les rois mages sont venus reconnaître Jésus dans un pays où Hérode et son peuple ne l’ont pas accueilli. La sainte famille a même dû fuir car Jésus bien que petit enfant, il pouvait apparaître menaçant de l’ordre et des pouvoirs établis.



Et en 2020, en France, comment recevoir ce message de l’épiphanie?

Pour nous en 2020, c’est un peu la même chose qu’à l’époque de la nativité, beaucoup de Français sont pris par leurs occupations, leurs hobbies et nos dirigeants sont plus préoccupés de leur pouvoir jupitérien que de reconnaître en Jésus l’enfant Dieu. Ils n’ont pas le temps de s’en occuper mais si Jésus reprenait sa place centrale, il serait peut-être encore vécu comme une menace !

Mais pourquoi ? Parce que Jésus n’est pas une statue en plâtre mise dans la crèche tous les ans le 25 décembre, Jésus est vivant et nous guide via l’Esprit saint qui nous est envoyé. Son pouvoir est divin !

Mais accepter de se laisser guider, c’est peut-être cela notre problème que l’on soit ou non dirigeant. Nous avons envie et sommes formatés pour réussir seuls. Dieu pourquoi pas quand je rencontre quelques problèmes, mais pas trop ! Nous sommes plus à l’heure de la méditation, du Yoga et d’une spiritualité autocentrée !



La dynamique vécue aux EDC et la progression du nombre de nos membres témoignent qu’il n’y a pas de fatalité. Nous accueillons toutes les semaines de nouveaux dirigeants en quête de sens et ayant une soif de spiritualité.



Ce développement s’explique par 3 leviers d’actions :

Le premier est de porter une vision d’une économie du bien commun et d’aider en équipe chaque membre EDC à aligner sa vie personnelle et professionnelle pour redevenir une seule et même personne dans toutes ses activités. Fini la schizophrénie écartelante !

Le second levier est remettre la foi à sa juste place, la première. Quand nous opérons ce juste lâcher-prise pour se laisser guider, Jésus devient notre ami et notre quotidien personnel et professionnel est alors transfiguré par la joie et la paix reçue de l’Esprit Saint.

Le troisième levier, c’est de s’occuper des plus fragiles car cela donne du sens et cela convertit nos cœurs. Plus de 200 actions Agir avec les EDC sont déployées en ce sens.

Pour 2020, les EDC proposent de continuer à créer et entreprendre mais aussi de toujours plus sortir des bureaux feutrés pour oser témoigner de notre foi en allant rencontrer le pauvre car c’est là que nous y rencontrerons le Christ.

Belle et sainte Année 2020