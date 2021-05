Le mois d'avril, l'un des plus secs depuis 1945 dans le Finistère

Vous l'avez sans doute remarqué, il a fait particulièrement beau durant tout le mois d'Avril dans le Finistère. C'est le troisième mois le plus sec enregistré sur le territoire depuis la création du centre Météo France à Guipavas, en 1945. Avec des températures qui ont fait le yoyo, entre gelée et températures estivales. On fait le point avec Michel Aïdonidis, le directeur de Météo France à Brest.