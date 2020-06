Le moustique tigre arrive en Auvergne

L'été arrive à grand pas avec ses fortes chaleurs, mais aussi accompagné de ses nuisibles habituelles : les fameux moustiques. Et une espèce en particulier inquiète : le moustique tigre ! L'agence régionale de santé reste vigilante, et lutte contre la prolifération de cette espèce qui peut s'avérer dangereuse pour l'homme. On fait le point sur ce moustique ce matin avec Valérie Formysin, ingénieur d'étude sanitaire pour l'ARS Auvergne Rhône Alpes.