Le nombre de catholiques dans le monde a augmenté

En 2018, sur plus de sept milliards d'habitants sur la planète, il y avait 1,3 milliard de catholiques, c’est-à-dire 20% de la population mondiale. Cela représente plus de 14 millions de baptisés de plus que l’année d’avant, soit une augmentation de 11%.

Où se trouve les nouveaux catholiques sur la Terre ?

Ce sont les continents africain et américain qui enregistrent les augmentations les plus significatives de fidèles. Plus 5,6 millions de fidèles pour l’Afrique et plus 6 millions de fidèles en Amérique. Il y a ensuite l’Asie et l’Océanie. L'autre bonne surprise concerne l’Europe. Après trois années de baisse, le cœur historique de la foi chrétienne progresse avec 259.000 nouveaux fidèles. Ces chiffres suivent la croissance de la population mondiale.

Qu’en est-il du nombre de prêtres dans le monde ?

Leur nombre diminue un peu. On compte à peu près 414.000 prêtres dans le monde. L’Europe est particulièrement touchée par cette baisse puisque l’on compte 3.000 prêtres de moins depuis 2016. Cependant, leur nombre a nettement augmenté en Afrique, en Amérique et en Asie, ce qui équilibre la courbe mondiale. Le nombre de diacre permanent est stable quant à lui : près de 47.000. Le rapport de l’agence Fides indique par contre que le nombre de séminaristes est en baisse. On en comptait 115.000 l'an dernier, soit 1.000 de moins qu’en 2016. Enfin, les missionnaires laïcs dans le monde étaient plus de 350.000 en 2018 avec 1.000 personnes engagées de plus en trois ans.