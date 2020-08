"Le numéro deux du Vatican" préside la fête du Saint Curé d’Ars

Cette année, la Fête du Saint Curé d’Ars se fera sans procession, une première pour cette célébration. Elle sera présidée, ce mardi 4 août, par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Saint-Siège. Puis, il donnera une conférence sur "Le pape François et les prêtres : en chemin avec le peuple de Dieu". Pour le père Patrice Chocholski, recteur du sanctuaire d’Ars, "la venue du plus proche collaborateur du pape confirme l’universalité du témoignage évangélique de Saint Jean-Marie Vianney, de sa configuration au Christ et de son actualité". Ce déplacement du "Premier ministre du Vatican" est le deuxième en France au cours de cet été. Le prochain s’effectuera à Lourdes, le 15 août, pour présider la messe de l’Assomption.