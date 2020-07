Le Panoramique du Puy de Dôme: site touristique emblématique d'AURA

Plus qu'un sommet, Le Puy de Dôme est un lieu prisé des amoureux de nature, de volcans et de beaux paysages. Le site offre un point de vue exceptionnel sur les territoires Auvergnats et sur la Chaîne des Puys classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Depuis cet été petits et grands peuvent également participer à un jeu de piste innovant. Explication de Nicolas Tournebize, le directeur Général du Panoramique du Puy de Dôme.