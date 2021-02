Le Pape face au diplomates d'un monde en crise

C’est un discours très attendu en début d’année. Devant les diplomates de 182 pays accrédités près le Saint Siège, le pape François s’est attardé hier matin sur les crises politiques, économiques, sociales et environnementales qui prospèrent sur fond de pandémie et qui mettent en péril les "valeurs démocratiques".

Retrouver la voie du dialogue

Pour le pape, les États doivent retrouver la voie du dialogue, rétablir l’État de droit et engager des réformes. "Quand un pape défend la démocratie c’est qu’il sent qu’il y a danger. Le pape François prône le dialogue, l'État de droit. Il s’engage pour la justice, pour la présomption d'innocence", explique Bernard Lecomte, historien, spécialiste du Vatican. Il dirige la collection d'albums "Un pape dans l'histoire" aux éditions Glénat et du Cerf.

Dans son discours devant les diplomates, le pape a rappelé aux États les droits des êtres humains, droit au soin, droit à la dignité, à un accès équitable aux vaccins. Cette pandémie pourrait selon le pape en provoquer une autre bien plus grave, celle des relations humaines. Fraternité et espérance sont des remèdes dont le monde a besoin aujourd’hui, autant que des vaccins.

Le voyage en Irak du pape françois maintenu

Le pape François a d’ailleurs confirmé son intention de se rendre en Irak du 5 au 8 mars prochain. Ce sera son premier déplacement à l’étranger depuis 15 mois. Une occasion d’aller à la rencontre d’un peuple éprouvé et d’approfondir "les relations entre des religions différentes". "Le pape François a une conception des voyages plus pastorale que ses prédécesseurs. Il va là où l’on a besoin de lui, où il y a de la pauvreté. C’est la traduction de son idée qu’il faut de la proximité entre les hommes", affirme Bernard Lecomte.

Le pape a dans son discours appelé à ne pas négliger une autre liberté fondamentale, la liberté de culte. Elle doit être "respectée, protégée et défendue par les autorités civiles, comme la santé et l’intégrité physique".