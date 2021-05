Le pape François institue un ministère laïc de catéchiste

Le pape a publié mardi un motu proprio, c'est-à-dire une lettre apostolique dans laquelle il reconnaît la place des catéchistes. Le pape a choisi d'intituler sa lettre "Antiquum ministerium", ce qui signifie "ministère ancien". Des termes scrupuleusement choisis car ce n’est pas un ministère nouveau mais avant tout une reconnaissance d’une pratique de fait. "C'est un principe de reconnaissance. D'une certaine manière, le pape dit que depuis le début de l'Église, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui se sont impliqués dans l'annonce de l'Evangile. Il est temps que l'Église reconnaisse ce ministère qui existe de fait dans l'Église", explique Joël Molinario, le directeur de l’Institut supérieur de pastorale catéchétique (ISCP) à l'Institut catholique de Paris.

Et si le rôle de catéchiste existe déjà de fait dans les paroisses, sur certains continents comme l’Amérique latine où l’Afrique, cette mission est tout particulièrement ancrée depuis bien longtemps et confiée à des couples. "Depuis 1920, il existe des catéchistes titulaires et on appelle ça des ministres de la catéchèse. D'une certaine manière, les Églises d'Afrique ont un siècle d'avance sur tout le monde", poursuit Joël Molinario.

"UNE RESPONSABILITÉ DE L'ANNONCE"

Selon le motu proprio, le catéchiste aura à la fois la tâche de transmettre la foi mais aussi d’être un témoin de la foi, un accompagnateur. Il devra faire preuve de pédagogie. L’évêque du lieu aura la charge de choisir ces catéchistes après un "discernement adéquat". Le pape met en garde contre le cléricalisme et demande aux futurs "ministres laïcs", de ne pas se prendre pour des prêtres. "L'activité catéchétique ce n'est pas seulement une petite activité ponctuelle, c'est vraiment une responsabilité de l'annonce. L'idée ce n'est pas de cléricaliser, c'est vraiment un ministère laïc", affirme le directeur de l’Institut supérieur de pastorale catéchétique (ISCP) à l'Institut catholique de Paris.

Les catéchistes catholiques sont aujourd’hui plus de trois millions dans le monde.