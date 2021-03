Le pape François lance une année de la famille

Le lancement de cette année de la famille un 19 mars n’est pas un hasard. C’est la date anniversaire de la promulgation il y a cinq ans d’Amoris Laetitia, "la joie de l’amour", l'exhortation apostolique publiée par le pape à l’issue des deux synodes sur la famille.

La famille, "un élément essentiel de notre société"

Pour François, cette année doit être une opportunité pour lire et approfondir le contenu de ce texte encore trop peu connu. Un texte à la fois d’encouragement et de compassion à l’égard des familles. "Je crois qu’il faut fortifier ceux ont comrpis que la famille est un élément essentiel de notre société et puis inviter ceux qui en doutent à le découvrir. Je pense que ce texte veut tenir ces deux bouts : à la fois un geste d’encouragement et de compassion", affirme Laurent Landete, directeur général du Collège des Bernardins et membre du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie.

L’exhortation apostolique Amoris Laetitia est une boîte à outils au service des familles. Une invitation à vivre dans les familles l’expérience du Christ de la charité et de la mission. "C’est vraiment essentiel que le Christ s’engage auprès des familles. Je pense qu’il y a la question de la place de la famille comme un lieu d’accueil. La famille n’est pas appelée à se centrer sur elle-même", explique Laurent Landete.

L’année de la famille sera clôturée le 26 juin 2022, juste après la dixième édition de la rencontre mondiale des familles, prévue à Rome cette année-là.