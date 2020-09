​Le pape François lance une journée de prière et de jeûne pour le Liban

Signe de son appui indéfectible à l'égard du peuple libanais, le pape François a envoyé sur place le cardinal Pietro Parolin. Le numéro deux du Saint Siège est arrivé jeudi soir à Beyrouth et il participera aujourd'hui à cette prière pour le Liban, prière à laquelle devrait se joindre les autres confessions. Mgr César Essayan, évêque apostolique latin de Beyrouth, salue cette initiative du pape.

Cette journée de prière et de jeûne pour le Liban a donc lieu aujourd'hui un mois tout juste après la double explosion survenue dans le port de Beyrouth le 4 août dernier. Explosion qui a causé la mort d'au moins 190 personnes et qui a enfoncé le pays un peu plus dans la crise.

Alors que le pays du Cèdre est menacé d'effondrement, le pape depuis Rome a lancé un message d'espérance à tous les Libanais. “N’abandonnez pas vos maisons et votre héritage. Ne perdez pas le rêve de ceux qui ont cru en l'avenir d'un pays beau et prospère.” Le pape qui demande aux hommes politiques et aux responsables religieux de s’engager avec sincérité et transparence dans l’œuvre de reconstruction.