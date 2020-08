Le pape François recevra treize Français pour parler d’écologie

Dialogue pastoral et écologique. Le 3 septembre prochain, treize Français vont rencontrer le pape François, dans un cadre privé, à la résidence Sainte-Marthe au Vatican, pour parler d’écologie. Parmi eux, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France (CEF), ainsi que Pablo Servigne, militant écologiste et théoricien de la "collapsologie" ou encore Raphaël Cornu-Thénard, fondateur d’Anuncio et du Congrès Mission.

Un déplacement sous le signe de l’écologie et de l’Évangile

Face à une urgence écologique, Raphaël Cornu-Thénard considère qu’il faut faire "un lien entre notre vie chrétienne et notre vie écologique". Il est, certes, difficile d’associer "conversion pastorale et conversion écologique" dans l’esprit des personnes, relève le fondateur d’Anuncio, mais "la question spirituelle est liée à la question écologique".

Afin de véritablement placer ce déplacement sous le signe de l’écologie, la délégation des treize personnes ne se rendra pas à Rome en avion, mais en train et en bus. Le trajet sera donc nettement plus long, mais largement moins émetteur de gaz à effet de serre.

Audience avec le pape François

Même si, durant cette rencontre, le fondateur d’Anuncio et du Congrès Mission ignore "ce que le pape François pourrait dire, ce dialogue peut, tout de même, avoir une fécondité". Cette audience entre "des militants écolos et le Saint-Père" permettra de "créer des passerelles entre l'écologie et l'Évangile" et de "diffuser le message de l’Évangile". Elle marquera également le retour à une activité normale pour le pape François, après le confinement et le calme habituel de l’été.