Le pape François va rencontrer 13 personnalités françaises pour parler écologie

L'actrice Juliette Binoche, le jésuite et économiste, Gaël Giraud mais aussi Pablo Servigne, théoricien de la collapsologie, ou encore l’archevêque de Reims Mgr Éric de Moulins Beaufort. Voilà quelques-unes des personnalités, croyantes ou non, qui ont fait le voyage en train puis en bus pour rejoindre Rome où ils rencontreront tout à l'heure le pape François pour évoquer la question de l’urgence écologique.



Une rencontre entre écolos profanes et l'Eglise

L’intuition de cette rencontre entre écolos profanes et l'Église remonte à janvier 2019. L’architecte Raphaël Cornu-Thénard fondateur d’Anuncio et du Congrès Mission et Laurent Landete, directeur des Bernardins et membre du Dicastère Pontifical pour les Laïcs sont alors invités à un week-end de réflexion sur le thème de l’écologie. Week end auquel sont conviés plusieurs personnalités engagées sur ces questions comme Marion Cotillard, Antoine de Caunes, ou encore Cyril Dion. C’est au cours de ce week end que viendra le déclic d'une rencontre avec le pape François.

Cinq ans après sa publication, Laudato Si trouve un écho aussi bien chez les croyants que chez les non-croyants soucieux de préserver notre terre commune. L'appel du pape à entendre le cri de la terre, le cri des pauvres est donc aujourd'hui l'occasion de créer des liens, des passerelles entre les non-croyants et les chrétiens sur ce thème de l’écologie.



L'Eglise, un lieu d'accueil et d'échange

Et cet échange tout à l’heure avec le pape à Sainte Marthe sera l’occasion de favoriser ces ponts, ces échanges. Laurent Landete espère que la délégation hétéroclite retiendra de cette rencontre que l’Eglise est un lieu d’accueil et de dialogue.

A la veille de cette rencontre, le pape François a publié une vidéo à l'occasion de la saison de la Création et du 5ème anniversaire de l'encyclique Laudato si'. Le pape exprime sa préoccupation par rapport à la "dette écologique". Il appelle au respect des ressources de la planète.