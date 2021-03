Le pape lance une année consacrée à la famille

Le Mouvement chrétien des retraités (MCR) a été créé il y a 60 ans par des personnes âgées qui souhaitaient se retrouver et échanger autour de leur foi. Des seniors qui depuis un an font les frais de la crise sanitaire. Si les mesures barrières, la distanciation sociale, le confinement sont des mesures destinées à protéger nos aînés, elles ont aussi accentué leur isolement.

Lutter contre l'isolement

Une solitude plus importante encore en l’absence de connexion internet. D’où cette idée de mettre en place lors du deuxième confinement la minute MCR. Un message quotidien accessible gratuitement sur une messagerie vocale. "Au début du deuxième confinement on s’est dit qu’il fallait qu’on essaye d’atteindre les personnes qui n’avaient pas internet. On a mis en place un numéro. Vous pouvez consulter un audio, de moins de deux minutes qui change chaque jour", explique Jérôme Deschard, le président du MCR.

Des psaumes, des poèmes ou des anecdotes

La minute MCR est un moyen de prendre soin de nos aînés à l’heure de la crise. Il s’agit de psaumes, poèmes, anecdotes. Les membres du MCR se relaient pour nourrir cette messagerie et encouragent les auditeurs qui le souhaitent à y participer. Aujourd’hui, plus de 500.000 personnes ont écouté ces messages et les retours sont très encourageants. "On a beaucoup de remerciements, de retours, de joie d’être soutenu. Certains disent que c’est la seule expression humaine qu’ils reçoivent pendant la journée. On maintient ce lien, cette attention aux autres", assure Jérôme Deschard.

La minute du MCR est accessible gratuitement sur la messagerie vocale du 09.72.51.18.98. Il est également possible de recevoir le message par e-mail ou de le consulter par audio ou par écrit sur le site internet du MCR.