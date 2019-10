Le pape vous invite à Lourdes pour la journée mondiale des pauvres

Dans sa lettre apostolique Misericordia et Misera du 20 novembre 2016, le pape François écrit : "J’ai eu l’intuition qu’on devait célébrer dans toute l’Église, la Journée mondiale des pauvres. Une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile. Cette Journée constituera aussi une authentique forme de nouvelle évangélisation par laquelle se renouvellera le visage de l’Église dans son action continuelle de conversion pastorale pour être témoin de la miséricorde."

Cette année, le pape a lui-même lancé l’invitation

Il l’a fait la semaine dernière dans une vidéo tournée simplement avec un téléphone. Son message a été diffusé sur le compte Twitter de l’association Fratello qui organise l’évènement. Le pape y parle de son souvenir de la première journée mondiale des pauvres à Rome en 2017 : "Tout le monde a pris davantage conscience de la pauvreté, de cette pauvreté qu’a vécue Jésus aussi, dans les moments où il a été mis à l’écart, où il n’était pas accepté"…

François rappelle que nous sommes tous concernés par la pauvreté : "Chacun de vous vivez une pauvreté dont vous savez les origines, et dont vous connaissez les causes. Mais c’est bien de se rassembler et d’être tous ensemble". En ce qui concerne le rassemblement qui aura lieu à Lourdes du 14 au 17 novembre, il lance lui-même l’invitation : "Ce serait bien que vous puissiez vous y rendre. Alors n’hésitez pas, allez à la Journée Mondiale des Pauvres à Lourdes".